"Eroi della Sicurezza": Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato di nuovo insieme al Giro d’Italia

(Teleborsa) - La nona tappa del Giro D’Italia, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale, rinomata località dell’appennino bolognese, ha visto nella giornata di ieri la Premiazione degli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa nata nel 2012 dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.



Prima della partenza, Il Direttore del Tronco di Bologna Stefano Vimercati, ha premiato gli agenti Pietro Biscari e Robilotta Salvatore della sottosezione della Polizia Stradale di Bologna sud, per aver prestato soccorso a una donna a bordo di un veicolo di una Cooperativa Sociale.



La dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Emilia Romagna, Simonetta Lo Brutto invece, ha consegnato un riconoscimento a Massimiliano Pigatto, Coordinatore di tratta del Tronco di Bologna di Aspi, per la tempestività e l’impegno dimostrato durante un intervento a uno stabile nelle vicinanze della sede autostradale interessato da un incendio.



Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive quest’anno ospita 18 operatori della Polizia Stradale, con cui Aspi quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade e 124 operatori di Autostrade per l’Italia. Onorificenze che confermano una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane e che, nel corso delle quindici edizioni, sono state conferite complessivamente a 219 operatori della polizia e a 120 persone di Aspi.

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