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Parigi: rosso per Eiffage

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Eiffage
Si muove verso il basso il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, con una flessione dell'1,95%.
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