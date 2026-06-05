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Scuola, numeri da record per risarcimenti precari nel 2026

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Ancora numeri da record nel 2026 per i risarcimenti dei precari della scuola. "Soltanto negli ultimi mesi - spiega Giovanni Portuesi, Segretario generale dell'Anief - i ricorrenti rappresentati dai legali Anief hanno ottenuto sentenze favorevoli per quasi 13 milioni di euro, almeno 3 nell'ultimo mese di maggio, quando nel triennio precedente si erano registrati ben 50 milioni di euro sui 150 milioni certificati dal Ministero dell'Istruzione in tema di risarcimento".

"Ma vi è un altro effetto dirompente: in questi ultimi 3 anni, il governo italiano, grazie alle vertenze nazionali ed europee promosse dall'ufficio legislativo dell'Anief, ha dovuto rivedere la normativa su alcuni temi fondamentali: la carta del docente estesa ai supplenti, prima ai supplenti annuali e poi a quelli al termine delle attività didattiche; il salario accessorio ai supplenti brevi e saltuari, con attribuzione della RPD per i docenti e del contributo individuale accessorio per il personale ATA; la ricostruzione di carriera, con il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo; l'indennizzo per abuso dei contratti a termine dopo 36 mesi di servizio, da 4 a 12 mensilità per il ricorso al giudice del lavoro; la stabilizzazione del ricercatore universitario".

L'Anief ricorda che continuare a ricorrere è necessario per ottenere i dovuti risarcimenti per la violazione della normativa europea e per convincere il legislatore italiano ad adeguare la normativa nazionale.

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