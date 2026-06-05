Scuola, numeri da record per risarcimenti precari nel 2026

Ancoradella scuola. "Soltanto negli ultimi mesi - spiega, Segretario generale dell'- i ricorrenti rappresentati dai legali Anief hanno ottenutodi euro, almeno 3 nell'ultimo mese di maggio, quando nelsi erano registrati bensui 150 milioni certificati dal Ministero dell'Istruzione in tema di risarcimento"."Ma vi è un altroin questi ultimi 3 anni, il governo italiano, grazie alle vertenze nazionali ed europee promosse dall'ufficio legislativo dell'Anief, ha dovutosu alcuni temi fondamentali: laestesa ai supplenti, prima ai supplenti annuali e poi a quelli al termine delle attività didattiche; ilcon attribuzione della RPD per i docenti e del contributo individuale accessorio per il personale ATA; la, con il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo;dopo 36 mesi di servizio, da 4 a 12 mensilità per il ricorso al giudice del lavoro;".L'Anief ricorda che continuare aper ottenere i dovuti risarcimenti per la violazione della normativa europea e per convincere il legislatore italiano ad adeguare la normativa nazionale.