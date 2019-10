Cityringen, Pietro Salini: "Progetto molto sofisticato che ci riempie di orgoglio"

(Teleborsa) - "Siamo molto orgogliosi di aver potuto lavorare a quest'opera iconica insieme al Governo, al Comune e al Cliente. Eravamo molto diversi otto anni fa quando abbiamo iniziato questa sfida, una società con una dimensione di 10 volte più piccola rispetto a quello che siamo oggi come Salini Impregilo, una società che ha messo tutto il suo impegno in questo progetto che una classe politica speciale ha sognato per il futuro dei suoi cittadini". Queste le parole diRealizzare Cityringen non è stata impresa facile.Oltre al tempo di realizzazione, una delle grandi sfide affrontate con Cityringen – spiegano da Salini – "è stata la realizzazione dell'opera in aree altamente urbanizzate e in contesti in cui sono presenti edifici storici di grande valore". I lavori per la nuova metro, infatti, pur attraversando alcuni dei quartieri più popolosi della capitale danese, con zone commerciali e aree monumentali, sono stati svolti "contenendo al minimo l'impatto sulla vita dei cittadini e non arrecando alcun danno agli edifici limitrofi". In concomitanza conuno degli edifici simbolo di Copenaghen, lo scavo è passato a un metro e mezzo dalle fondazioni dell'edificio, senza mai richiedere un giorno di chiusura alle attività commerciali. I lavori di scavo sono stati portati a termine grazie a, che hanno realizzato tunnel del diametro di 4,9 metri, a una profondità variabile compresa tra i 20 e i 35 metri.la chiesa dei reali, la più famosa a Copenaghen dove c’è la stazione più profonda a pochi decimetri dalla struttura della chiesa. Uno dei passaggi più delicati che ha richiesto tecnologie e metodi di lavoro diversi da quelli del resto del progetto."Rappresenta la crescita, l'esperienza, il fatto di riuscire sempre a fare delle cose belle per delle città cambiando in meglio la vita delle persone e riuscendo a farle muovere senza usare la macchina. È qualcosa che ci riempie di orgoglio perché si tratta di un progetto molto complicato e sofisticato ma anche un'opera bellissima. I bambini di Copenaghen fino ad ora non avevano mai visto la città senza lavori in corso ma adesso possono godere dei frutti"."Ci sono un sacco di progetti in questa parte del mondo soprattutto nei Nordics che sono una nostra importante area di sviluppo. Contiamo di fare parecchio in quest'area d'Europa che offre grandi opportunità per il genio civile che è la nostra specialità. Tutti i progetti più complessi ci vedono protagonisti quindi siamo fiduciosi".