TIM in focus nel giorno dell'assemblea: Vivendi si astiene, lista Board in pole

TIM

(Teleborsa) -, con un rialzo di oltre il 4% e scambi voluminosi, nel giorno in cuoidei soci per dare il via libera al nuovo Consiglio di Amministrazione. Un evento attesissimo e preceduto da numerosi colpi d scena, in primis i progetti "alternativi" dei fonti presenti nel capitale ed anche il malumori del suo principale azionista Vivendi, che non ha fatto mai mistero di disapprovare le scelte del Board e dell'Ad Pietro Labriola sul futuro della rete.Alla vigilia dell'adunanza, Vivendi ha annunciato l’astensione in assemblea per quanto concerne la votazione del nuovo Board. E così implicitamente, la lista del CdA con Pietro Labriola Ad e Alberta Figari Presidente si avvia verso la vittoria.Vivendi in una nota ha ribadito si esseredi TIM ed ha sottolineato che "in qualità di investitore finanziario, la preoccupazione è che il Consiglio di Amministrazione e il management di TIM garantiscano unadelle azioni attraverso d, rispettose delle prerogative degli azionisti e dei principi di buona governance".Per questo motivo la società francese, accusato di aver fatto "perdere metà del valore alle azioni" e di aver approvato lo scorporo e la vendita della rete "ad un prezzo che non riflette il reale valore dell'asset e senza coinvolgere l'assemblea dei soci".Per la lista del Board, Pietro Labriola rimarrà infatti Amministratore delegato di TIM, con il suo progetto di scorporo della rete, avendo già ricevuto il sostegno diNello specifico, il proxy advisornella sua relazione in preparazione dell'assemblea, ha consigliato agli azionisti di votare la lista del CdA e non quella dei fondie dei piccoli azionisti, ritenendo che. Per il consiglio sindacale si consiglia invece di votare la lista Vivendi eccetto che il presidente, scelto fra le candidature delle Sgr.Anche l'altro proxy advisorha consigliato di scegliere lache rappresenta, mentre le altre liste "potrebbero comportare un cambiamento nella strategia aziendale".Nessun sostegno invece arriverà dai, guidato da Alessandro Barnaba,di Giuseppe Bivona, che hanno presentato dei loro, anche diametralmenteattuato da Labriola.Secondo gli analisti di Equita, il piano "TValue" di Merlyn sarebbe "poco chiaro sulla strategia" e soprattutto rischierebbe di produrre gravi ritardi di esecuzione, nel tentativo di "rimettere in discussione" gli accordi presi con KKR in u tavolo negoziale con sindacati, fornitori, clienti, azionisti e governo. a