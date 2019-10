Manovra, Governo a caccia delle risorse mancanti

(Teleborsa) - Giorni di lavoro intenso aldove ilcercano di trovare la quadra in vista del 15 ottobre quando cioè bisognerà presentare il documento prammatico di bilancio in Europa. All'appello mancano ancora circaed è ufficialmente partita lache, però, passa per l'individuazione di un intervento che metta tutti d'accordo. Archiviata ormai da tempo la discussa "sugar tax" su bibite e merendine, nelle scorse ore il Premier Conte ha frenato anche sul, nel mirino del Governo il taglio di, che, tra l'altro, si inserisce anche nel piano di riconversione energetico annunciato a più riprese da Conte con il New Green Deal.si tradurrebbe in un incremento del gettito per lo Stato di. Basterebbe ridurre diOvviamente, il prezzo del carburante alla pompa salirebbe della stessa misura e i primi a pagare il presso della rivoluzione verde sarebberoche potrebbero subire un aumento del prezzo del carburante. A sautotrasportatori e aziende agricole, già nei giorni scorsi rassicurati sia dal premier Conte che dal ministro Bellanova, che non sarebbero stati toccati da- Intanto, il Presidente del Consiglio mostra soddisfazione per il primo obiettivo centrato., dice all’assemblea di Assolombarda, sottolineando che l’attivazione delle clausole di salvaguardiacon un aggravio di spesa die una riduzione del Pil di 0,3 punti sulla crescita del 2020.