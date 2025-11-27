Manovra: si cerca un miliardo, sale Irap su banche. Faro BCE su oro di Bankitalia

(Teleborsa) - Servono risorse aggiuntive
- oltre un miliardo - per modificare la manovra. La cifra è ancora in via di valutazione e come possibile fonte di coperture si torna a guardare alle banche con l'idea di portare da 2 a 2,5 punti l'aumento dell'Irap. Tutto questo mentre un nuovo fronte di tensione rischia di innescarsi con la Bce
, che sulle riserve d'oro della Banca d'Italia, puntualizza di non essere stata consultata.
Elezioni regionali alle spalle, il centrodestra è tornato a rivedersi a Palazzo Chig
i per approfondire i temi rimasti aperti dall'incontro della scorsa settimana. Il vertice, durato poco più di due ore "in un clima di grande condivisione" - puntualizza la nota di Palazzo Chigi - si conclude con "un'intesa su alcune questioni ancora aperte". Accordo raggiunto sugli affitti brevi, con la volontà di mantenere l'aliquota al 21% per la prima casa e l'idea di ridurre (da 5 a 3 immobili) la soglia da cui scatta l'attività d'impresa. Accordo anche sull'ampliamento dell'esenzione Isee sulla prima casa, alzando il valore catastale per le città più grandi, e sui dividendi.
Dunque, si va a caccia di una cifra che dovrebbe superare il miliardo,
anche se i calcoli esatti sono ancora in corso. In cima all'elenco degli interventi c'è un ulteriore prelievo (di 0,5 punti) a carico delle banche. Il gettito, secondo diverse fonti, ammonterebbe a poco meno di 200 milioni. L'intenzione dichiarata dalla maggioranza è di limitare l'incremento solo alle grandi banche. Ma secondo altre fonti il rischio è di colpire indiscriminatamente. Il lavoro tecnico sarebbe ancora corso, ma per esentare i piccoli istituti si dovrebbe ricorrere a una franchigia. Una delle ipotesi che circola è che sia di 90mila euro, ma secondo diversi interlocutori, sarebbe troppo bassa per lasciare fuori davvero i piccoli colpendo solo i grandi: l'intesa politica di massima ci sarebbe, ma ci si è riservati un ulteriore confronto con le banche. "Parleremo con tutti i soggetti interessati, non lo scopriranno dai giornali", assicura il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.La soglia
però, se confermata - si fa notare - sterilizzerebbe l'aumento solo per gli istituti piccolissimi con uno o due sportelli. Risultando invece come un onere aggiuntivo anche per quelli piccoli e medi. In questo senso la misura colpirebbe praticamente l'intero comparto. A contribuire alle coperture c'è anche la tassa sui pacchi.
Intanto, qualche dubbio prende forma sulla tassa sull'oro da investimento: "è una tematica molto complessa, che ha bisogno di un ulteriore approfondimento", spiega il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo. A Palazzo Madama intanto il lavoro prosegue, con l'obiettivo di "fare in fretta", con le opposizioni che lamentano "ritardi".