Brexit, Merkel a Johnson: Accordo quasi impossibile

(Teleborsa) - L'accordo con l'Ue sullaappare sempre più lontano mentre si avvicina il termine ultimo per la scadenza fissato al. Secondo le ultime indiscrezioni stampa la cancelliera tedesca, in una conversazione telefonica con il premier britannico, avrebbe dichiarato che un accordo con l'Unione europea sulla Brexit è "enormemente improbabile" sulla base del piano del primo ministro inglese.Intanto il presidente del Consiglio Ue,, ha scritto in un tweet che Boris Johnson sta giocando a "uno stupido scaricabarile" sulla Brexit, in quanto vorrebbe far ricadere sull'Ue la responsabilità di un fallimento dei colloqui. La questione "non è chi vince", ma è "il futuro dell'Europa e del Regno Unito così come la sicurezza e gli interessi del nostro popolo". "Non vuoi un accordo, non vuoi un'estensione, non vuoi una revoca, quo vadis?", ha aggiunto Tusk.