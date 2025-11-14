Bristol Myers e J&J fermano lo studio Librexia ACS, avanti i trial su ictus e fibrillazione atriale

Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) -, in collaborazione con, ha annunciato ladello, che valutava efficacia e sicurezza diaggiunto allanei pazienti reduci da un recente evento di sindrome coronarica acuta. La decisione segue un’analisi intermedia pre-pianificata dell’Independent Data Monitoring Committee (IDMC), secondo cui il trial difficilmente avrebbe raggiunto l’. Le aziende hanno chiarito che non sono emerse nuove criticità di sicurezza, confermando un profilo coerente con gli studi precedenti.Il programma clinicoprosegue invece con gli altri due studi cardine:, per i pazienti con fibrillazione atriale, e, dedicato alla prevenzione secondaria dell’ictus. L’IDMC ne ha confermato la continuazione, con dati attesi nel 2026.