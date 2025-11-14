Bristol Myers e J&J fermano lo studio Librexia ACS, avanti i trial su ictus e fibrillazione atriale

(Teleborsa) - Bristol Myers Squibb
, in collaborazione con Johnson & Johnson
, ha annunciato la sospensione
dello studio di Fase 3 Librexia ACS
, che valutava efficacia e sicurezza di milvexian
aggiunto alla terapia antiaggregante standard
nei pazienti reduci da un recente evento di sindrome coronarica acuta. La decisione segue un’analisi intermedia pre-pianificata dell’Independent Data Monitoring Committee (IDMC), secondo cui il trial difficilmente avrebbe raggiunto l’endpoint primario di efficacia
. Le aziende hanno chiarito che non sono emerse nuove criticità di sicurezza, confermando un profilo coerente con gli studi precedenti.
Il programma clinico Librexia
prosegue invece con gli altri due studi cardine: Librexia AF
, per i pazienti con fibrillazione atriale, e Librexia STROKE
, dedicato alla prevenzione secondaria dell’ictus. L’IDMC ne ha confermato la continuazione, con dati attesi nel 2026.