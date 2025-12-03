doValue sigla nuovo accordo strategico con Banco Santander

(Teleborsa) - doValue
ha siglato un nuovo accordo strategico biennale
con Banco Santander
per la gestione dei nuovi flussi di NPL in Spagna
, con efficacia dal 1° gennaio 2026
.
L’accordo sostituisce il precedente contratto
in scadenza a dicembre 2025 e garantisce un flusso stabile e prevedibile di nuovi mandati. La razionalizzazione dell’attuale modello consente operazioni più snelle
, una maggiore produttività e una struttura dei costi più efficiente
, anche grazie al focus su NPL di qualità elevata
e di più recente generazione.
Questo accordo segna un cambiamento decisivo nella strategia di doValue in Spagna
e avrà una durata iniziale di due anni, con possibilità di un’ulteriore estensione in futuro.
Questo accordo riafferma la consolidata relazione di doValue con Banco Santander
e consolida la posizione della Società come special servicer nel mercato spagnolo, con un forte vantaggio competitivo nei segmenti secured e corporate. L’accordo strategico testimonia la capacità di doValue di adattarsi all’evoluzione delle dinamiche di mercato
, generando valore sostenibile per gli azionisti e perseguendo ulteriori opportunità di crescita in Spagna e nei mercati core.
La firma di questo nuovo accordo con Banco Santander è coerente con gli obiettivi del piano industriale
di doValue aggiornato a seguito delle acquisizioni di Gardant e coeo.