New York: risultato positivo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale
, che lievita dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson & Johnson
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Johnson & Johnson
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 201,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 205,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)