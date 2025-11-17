Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

New York: risultato positivo per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che lievita dell'1,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson & Johnson più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Johnson & Johnson è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 201,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 205,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```