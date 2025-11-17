New York: risultato positivo per Johnson & Johnson

multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale

Johnson & Johnson

Dow Jones

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita dell'1,82%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 201,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 205,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)