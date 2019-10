CESI acquisisce KEMA Laboratories da DNV GL

(Teleborsa) -, leader mondiale nei servizi di, ispezione e consulenza tecnica per ilo, ha siglato un accordo per, la più grande società al mondo di esperti indipendenti di energia e fonti rinnovabili.Con questa operazione, che verrà completata entro la fine del 2019,per il settore elettrico. Il perimetro di KEMA Laboratories comprende tutte le attività di testing, ispezione e certificazione in alta tensione, realizzate presso idi Arnhem (), Praga () e Chalfont () ed il personale addetto. I laboratori di testing e ispezione di KEMA includono il, con potenze di corto circuito fino a 10000 MVA (mega voltampere ora) e ilal mondo in grado di, nonché il Flex Power Grid Laboratory, per il testing avanzato dei componenti delle smart grid.Tutti icontinueranno invece ad, che manterrà anche tutti i servizi di consulenza realizzati finora, ai quali si affiancano i servizi di test e verifica per le interruzioni di corrente, i test sulle batterie, le prove su campioni di olio dei trasformatori e i test sulle smart grid., localizzati in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania, nella Repubblica Ceca e negli Stati Uniti", ha spiegato, aggiungendo che la società potrà così "continuare a offrire eccellenti servizi di testing e ispezione alle più importanti utility nel mondo e ai produttori di componenti elettromeccanici per l’alta, media e bassa tensione". "Insieme, CESI e KEMA si posizionano in modo unico nel settore - ha proseguito - per offrire ai clienti, in tutto il mondo, i servizi migliori per soddisfare le sfide poste dalla transizione energetica"., ha spiegato che la, svolta nel 2018, che ha spinto la DNV GL a "focalizzarsi ed espandersi nei servizi all’avanguardia, spesso digitali, di consulenza, testing e certificazione", soprattutto nel settore delle rinnovabili. "In linea con questa strategia - ha sottolineato il CEO - negli ultimi annicon expertise nelle piattaforme di sed abbiamo investito in promettenti innovazioni come, un nuovo market place digitale per i contratti di acquisto di energia rinnovabile, e Smart, un servizio di rilevamento digitale di guasti, per reti sempre più affidabili, e sicuramente continueremo nel percorso intrapreso di crescita della nostra offerta di servizi affidabili e nella certificazione".