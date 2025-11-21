In evidenza IDEXX Laboratories sul listino di New York

leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,90%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 744,4 USD e supporto a 701,9. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 787.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)