Eni acquisisce da YPF quote del blocco esplorativo OFF-5 nell'offshore dell'Uruguay

Eni

YPF

(Teleborsa) -ha firmato oggi un accordo per l'acquisizione dadi una quota del 50% e del ruolo di operatore nel Blocco esplorativo OFF-5, nell'offshore dell'Uruguay. L'accordo, spiega una nota, entrerà in vigore dopo l'approvazione delle autorità uruguaiane.Il Blocco OFF-5 si estende su un’area di circa 17.000 km², a profondità d'acqua comprese tra 800 e 4.100 m, a 200 km dalla costa. Attualmente è detenuto e gestito da MIWEN (interamente controllata da YPF) ed è al suo primo periodo esplorativo. L'area rientra nella, con strette analogie geologiche con bacini petroliferi già noti.OFF-5 è unche rafforza ulteriormente il portafoglio esplorativo di Eni, il quale combina un ampio e solido insieme di prospect near-field ed esplorazione sinergica alle facilities esistenti con opportunità diversificate e selezionate ad alto impatto su cui applicare le tecnologie proprietarie di Eni per accelerarne e massimizzarne il valore.Questo accordo, si legge nella nota, rafforza ulteriormente la collaborazione tra Eni e YPF, che hanno recentemente firmato diversi accordi nell'ambito del progetto integrato upstream-midstream Argentina LNG (ARGLNG). Eni è stata selezionata da YPF come partner strategico per una fase del progetto ARLNG e ora come operatore preferenziale per i progetti esplorativi in ??Uruguay.