Fmi, Georgieva: "Economia mondiale in frenata"

(Teleborsa) -in quasi tutto il globo, e con la spada di Damocle delle- in particolare quelle tr- che rischiano diÈ l'allarme lanciato dalla neo direttrice del Fondo Monetario Internazionale,, nel suo primo intervento che anticipa la pubblicazione del World Economic Outlook, prevista la prossima settimana.", ha evidenziato Georgieva, sottolineando che il rapporto dell'Fmi "mostrerà una revisione al ribasso delle stime per il 2019 e il 2020".Ad aggravare la situazione, avvisa la numero uno del Fmi, c'è uno scenario internazionale complesso che potrebbe costare molto in termini economici., ovvero circa l'intero ammontare dell'economia della Svizzera", ha dichiarato Georgieva, aggiungendo che ". Dobbiamo lavorare insieme per trovare una soluzione duratura sul commercio".Sul tema chiave del, la direttrice dell'istituto di Washington ha ricordato che "tutti hanno la responsabilità di agire". Per questo la cosiddetta "" rimane uno degli "strumenti più potenti ed efficaci" per la riduzione delle emissioni. Tassare le emissioni, avverte Georgieva: serve infattirealizzate con la carbon tax siano usate per ridurre le tasse altrove e finanziare l'assistenza alle famiglie che hanno bisogno.Georgieva ha poi chiarito che i. "In caso di un forte rallentamento" dell'economia, fa notare la numero uno dell'Fmi, "il debito delle società a rischio di default salirebbe a 19.000 miliardi di dollari, sopra i livelli visti durante la crisi finanziaria".La direttrice ha infine rivolto un invito alla politica. "", ha avvisato Georgieva, identificando nelle riforme strutturali la chiave di volta. "I paesi che hanno spazio di bilancio" devono usarlo ma - avverte Georgieva - questo "consiglio non è valido per tutti" considerato che i livelli di debito pubblico sono vicini "a livelli record".", conclude Georgieva citando Shakespeare: "è meglio tre ore prima, che un minuto troppo tardi".