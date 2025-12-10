Cina, FMI alza stime sul PIL ma è preoccupato da debole domanda interna e deflazione

(Teleborsa) - Il(FMI) prevede ora che l'. Queste proiezioni riflettono una revisione al rialzo rispettivamente di 0,2 e 0,3 punti percentuali rispetto alle stime di ottobre, trainata dalle misure di stimolo macroeconomico e dai dazi sulle esportazioni cinesi inferiori alle attese."Nonostante la crescita resiliente, gli- si legge in una nota - La bassa inflazione rispetto ai partner commerciali ha portato a un deprezzamento del tasso di cambio reale, contribuendo a forti esportazioni e a un aumento del surplus delle partite correnti".Secondo l'FMI, la, che è uno degli obiettivi dichiarati dal governo nel 15° Piano Quinquennale. Secondo l'organizzazione internazionale, questa transizione richiede politiche macroeconomiche espansive più urgenti e incisive, riforme per ridurre gli elevati risparmi delle famiglie e una riduzione degli investimenti inefficienti e del sostegno ingiustificato alla politica industriale. Un tale pacchetto di politiche ridurrà anche gli squilibri esterni.Oltre a questi sforzi politici concertati, affrontare i rischi elevati e sostenere una solida crescita a medio termine richiede: riforme dei quadri fiscali e finanziari;; e avanzamento delle riforme orientate al mercato, tra cui l'apertura del settore dei servizi e la promozione della neutralità competitiva tra le imprese."Progredire nelle tre priorità politiche sopra delineate potrebbe far crescere il PIL cinese di circa 2,5 punti percentuali entro il 2030 e ridurre gli squilibri esterni - ha dettodell'FMI per la Cina - Ciò non solo migliorerebbe il tenore di vita e la prosperità in Cina, ma contribuirebbe anche a un'economia globale più forte e sana".