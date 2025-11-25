Milano 24-nov
42.298 0,00%
Nasdaq 24-nov
24.874 +2,62%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 24-nov
9.535 0,00%
Francoforte 24-nov
23.239 0,00%

Germania, economia stagnante nel terzo trimestre con deboli esportazioni

Economia
Germania, economia stagnante nel terzo trimestre con deboli esportazioni
(Teleborsa) - Economia stagnante come da attese in Germania nel terzo trimestre del 2025. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 3° trimestre evidenzia un dato invariato su base trimestrale, uguale alla prima lettura e al consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una diminuzione dello 0,2%.

Confermato anche il dato su base tendenziale, che evidenzia un modesto incremento dello 0,3%, rispetto al +0,3% della stima preliminare e del consensus, dopo il +0,2% rilevato nel trimestre precedente.

"Le deboli esportazioni hanno avuto un effetto frenante sull'attività economica nel terzo trimestre, mentre la formazione di capitale è leggermente aumentata", afferma Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica.
Condividi
```