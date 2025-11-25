Germania, economia stagnante nel terzo trimestre con deboli esportazioni

(Teleborsa) - Economia stagnante come da attese inneldel 2025. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: ildel 3° trimestre evidenzia un dato invariato, uguale alla prima lettura e al consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una diminuzione dello 0,2%.Confermato anche il dato, che evidenzia un modesto incremento dello 0,3%, rispetto al +0,3% della stima preliminare e del consensus, dopo il +0,2% rilevato nel trimestre precedente."Lesull'attività economica nel terzo trimestre, mentre la formazione di capitale è leggermente aumentata", afferma Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica.