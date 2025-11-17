Pharmanutra, tra le imprese a maggior sviluppo sostenibile a livello mondiale secondo rivista “Time”

Pharmanutra

(Teleborsa) -è tra lea livello mondiale presenti nella classificadel settimanale americano «».La classifica è il risultato di un'indagine svolta da “Time” insieme a Statista, società specializzata in ranking aziendali, che ha individuato le 500 imprese che a livello globale hanno dimostrato prestazioni eccezionali nello sviluppo sostenibile, mantenendo al contempo stabilità finanziaria e crescita di ricavi.Tra le ventisette imprese italiane in classifica, Pharmanutra rientra nella Top 15 (13esima posizione) e, a livello mondiale, su 500 imprese selezionate, si è posizionata tra le prime 200 aziende al mondo (190esima nel ranking), con 83,99 punti su 100.