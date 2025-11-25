Usa, indice prezzi case S&P Case-Shiller settembre +1,4% a/a

(Teleborsa) - Frena la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a settembre
. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 1,4%, in frenata rispetto al +1,6% del mese precedente e al +2,9% atteso dal consensus.
Su base mensile si registra un calo dello 0,5%. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,1% su base mensile.(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)