Usa, indice prezzi case S&P Case-Shiller settembre +1,4% a/a
(Teleborsa) - Frena la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a settembre. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 1,4%, in frenata rispetto al +1,6% del mese precedente e al +2,9% atteso dal consensus.

Su base mensile si registra un calo dello 0,5%. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,1% su base mensile.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
