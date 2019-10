TTG Travel Experience, a Rimini la finestra sul turismo di IEG

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, vacanze all'insegna dello star bene, del movimento, della scoperta e dell'attività fisica. Ma anche ricerca di mete capaci di offrireuniche, di, espressione di ungenuino. Tutto ciò in un contesto in cuiimpongono massima attenzione a modalità di ricerca, organizzazione e fruizione della vacanza. È questa la fotografia del business turistico che si appresta a tratteggiare la prossima edizione di, il marketplace italiano leader della contrattazione dell'offerta e della domanda turistica, che, chiamerà a raccolta tutto ilUn evento che si svolgerà in contemporanea con, la manifestazione del, e consalone b2b di riferimento per ildegli stabilimenti balneari e dei campeggi. Tre manifestazioni organizzate dache, per tre giorni, richiameranno a Rimini l'intera filiera del mercato del turismo organizzato.con le loro proposte nei vari settorim con 1e la, l’offerta regionale italiana interamente rappresentata, prodotti e servizi di tutta la filiera turistica.Alla cerimonia di inaugurazione, fissata per leinterverrannosottosegretario di Stato ai Beni, Attività Culturali e Turismo;assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna;sindaco di Rimini epresidente Italian Exhibition Group.Si aggiunge uno straordinario sforzo redazionale da parte di IEG, con l’obiettivo di riunire tutti i protagonisti in grado di offrire una prospettiva sull’evoluzione del business turistico nelcon i suoinelle nove arene dislocate nel quartiere fieristico eSemaforo verde domani, con l’illustrazione dinel corso di: i nuovi modelli di consumo secondo le nuove dimensioni del tempo. La Vision IEG, presentata in anteprima, consentirà agli operatori del turismo di lavorare su fenomeni e prospettive future, non limitandosi a fotografare i dati di un settore, ma consentendo di prevedere come si orienteranno negli anni a venire le scelte dei clienti e, di conseguenza, come dovranno indirizzarsi le strategie aziendali.Tra i focus di questa edizione grande spazio è dedicato alla sostenibilità ambientale. Come rivelano i dati di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, l'Italia è, infatti, protagonista della domanda di viaggio eco friendly e i viaggiatori stranieri la prediligono per l'attenzione all'ambiente. La manifestazione punta, dunque, a incentivare quel percorso costruttivo che, già a partire dall'estate 2019, ha visto partecipi tutte le Regioni italiane con più di 20 spiagge no smoke e plastic free e ben 385 Bandiere Blu che attestano la qualità delle nostre coste, il 4,6% in più rispetto al 2018. Per gli organizzatori è, infatti, "sempre più importante sensibilizzare gli imprenditori di settore sull'importanza di sviluppare strategie di prodotto sempre più attenti all'ambiente". Dal "Turismo plastic responsible" fino allo stesso impatto che la vacanza provoca sull'ambiente, tutta la filiera si interrogherà, analizzerà e si confronterà su come muoversi per corrispondere una domanda sempre più diffusa e sensibile alle questioni ambientale.Un posto di primo piano è dedicato quest'anno alla "vacanza attiva" a cui al TTG Travel Experience dedica il progetto speciale, BeActive. L'abbinamento vacanza e sport, in tutte le sue declinazioni, costituisce un trend emergente che secondo le stime di Federturismo - Confindustria conta già 11 milioni di viaggiatori, una spesa di 9 miliardi di euro e 60 milioni di pernottamenti. Dati confermati dall'Osservatorio Turismo che stima un giro d'affari di 6,3 miliardi di euro e oltre 10 milioni di viaggi: in sostanza un italiano su quattro sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell'offerta sportiva.Altro trend al centro di questa edizione TTG Travel Experience è il turismo enogastronomico. Per quasi un italiano su cinque (19%) il cibo rappresenta la principale motivazione nella scelta della villeggiatura mentre – secondo Coldiretti – il 53% lo indica certamente come uno dei criteri di decisione della vacanza. Quanto ai turisti stranieri uno su tre sceglie l'Italia proprio per il cibo e il vino (dati Enit). La spesa pro capite giornaliera per una vacanza enogastronomica è nel nostro paese è di circa 117 euro, mentre di 107 per una dedicata alla montagna e 91 in riva al mare. Al settore la manifestazione dedica Eatexperience, progetto concepito per promuovere e valorizzare l'enogastronomia come "prodotto turistico".