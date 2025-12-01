Carlo Costa (IEG) nominato Vicepresidente EMECA 2026

(Teleborsa) - L', riunitasi nelle scorse settimane a Milano, ha eletto i nuovi membri del suo Consiglio di amministrazione, nominandoche in. A Costa, in IEG, è affidata lae ledelle società controllate dal Gruppo.IEG, quotata al mercato principale su Euronext Milan, con le sue 60 fiere e 150 eventi, oltre 700 dipendenti in Italia e nel mondo con sedi a Rimini, Vicenza, Milano, Arezzo, Dubai, San Paolo, New York, Singapore oltre che in Cina, Arabia Saudita e Messico, è tra i. EMECA, con sede a Bruxelles e presieduta da Elzbieta Roeske, è dal 1992 l'Associazione Europea dei Grandi Centri Fieristici. Riunisce le 25 più importanti sedi espositive in Europa, tra le quali anche quelle di Italian Exhibition Group con Rimini e Vicenza.i. Oggi, l'Europa ospita la maggior parte delle fiere internazionali leader e rappresenta quasi la metà della quota di mercato globale. Tra i ruoli di EMECA quello di promuovere i suoi associati a livello europeo e globale nell'ambito di alleanze industriali con le principali istituzioni governative.Carlo Costa, classe 1968, è originario di Torino ma residente a Fano da 26 anni dove è attivissimo nel volontariato della sua città. Sposato con Mariarosa, due figli, Giovanni e Giacomo, si laurea ine inizia la sua carriera nell’ambito della. Nel gigante del caffè partecipa anche allo studio, costituzione e gestione di una agency tresaury company nell’area doganale di Dublino.Passa poi a IFAS Gruppo di Torino, all’epoca uno dei più importanti dealer nel settore automotive controllato da un fondo di investimento milanese., accompagnandolo nella trasformazione in SpA e in tutte le maggiori operazioni: M&A in Italia e all’estero, l’integrazione con Fiera di Vicenza - che ha dato origine a Italian Exhibition Group - la quotazione in Borsa. Nelil prodotto DOP più consumato al mondo.Nel corso dell’ultima assemblea generale di EMECA, gli associati, provenienti da tutta Europa, si sono concentrati sulla; al centro dell’assemblea anche riflessioni sulle sfide dovute all’incerto contesto geopolitico, sugli investimenti nella decarbonizzazione, ristrutturazione delle sedi espositive e nuovi spazi multifunzionali. Riflettori accesi anche su