IEG, Intermonte alza target price a 11,5 euro e conferma "Outperform"

(Teleborsa) - Intermonte
ha incrementato a 11,50 euro per azione (dai precedenti 10,50 euro) il target price su Italian Exhibition Group
, uno dei principali operatori in Italia e a livello europeo nel settore fieristico e dei congressi su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Outperform
".
Gli analisti hanno messo in evidenza i risultati positivi per il terzo trimestre 2025
, con ricavi pari a 41,5 milioni di euro, in linea con le attese, e una redditività superiore alle previsioni grazie a un EBITDA adjusted di 5,9 milioni e a un margine del 14,3% . Il trimestre ha risentito dell’assenza delle fiere biennali Tecna e Fesqua, mentre eventi come VicenzaOro e Sigep Asia hanno registrato performance robuste.
Intermonte ha quindi sottolineato la decisione di IEG di migliorare la guidance 2025
: confermato il target ricavi 260-262 milioni, ora attesi nella parte alta del range, ed elevata la stima sull’EBITDA a 69-71 milioni, rispetto ai precedenti 66-68 milioni. La posizione finanziaria netta è risultata migliore delle attese (108 milioni contro 112 stimati) grazie al contenimento del capitale circolante.
IEG presenterà l’aggiornamento del piano strategico 2025-2030
a febbraio 2026, con possibili benefici attesi da espansione del polo fieristico di Rimini, M&A più intenso e progressi nel percorso di digitalizzazione.