IEG, Intermonte alza target price a 11,5 euro e conferma "Outperform"

(Teleborsa) -ha incrementato a 11,50 euro per azione (dai precedenti 10,50 euro) il target price su, uno dei principali operatori in Italia e a livello europeo nel settore fieristico e dei congressi su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "".Gli analisti hanno messo in evidenza i, con ricavi pari a 41,5 milioni di euro, in linea con le attese, e una redditività superiore alle previsioni grazie a un EBITDA adjusted di 5,9 milioni e a un margine del 14,3% . Il trimestre ha risentito dell’assenza delle fiere biennali Tecna e Fesqua, mentre eventi come VicenzaOro e Sigep Asia hanno registrato performance robuste.Intermonte ha quindi sottolineato la decisione di IEG di migliorare la: confermato il target ricavi 260-262 milioni, ora attesi nella parte alta del range, ed elevata la stima sull’EBITDA a 69-71 milioni, rispetto ai precedenti 66-68 milioni. La posizione finanziaria netta è risultata migliore delle attese (108 milioni contro 112 stimati) grazie al contenimento del capitale circolante.IEG presenterà l’aggiornamento dela febbraio 2026, con possibili benefici attesi da espansione del polo fieristico di Rimini, M&A più intenso e progressi nel percorso di digitalizzazione.