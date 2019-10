Def al Senato, si discutono le coperture

(Teleborsa) - Dopo il, il provvedimento sarà oggi in Aula a Palazzo Madama. Il testo è illustrato all'Aula dalIntanto. Dalla Banca d'Italia alla Corte dei Conti fino all'UPB, che pure ha validato la cornice della prossima legge di Bilancio, arrivano perplessità sulle aspettative di gettito, anche perché le misure, osservano, non sono definite.A dare una mano nella caccia ai 5 miliardi che ancora mancano all'appello ci saràpotranno portare "fino a 5 miliardi". La strategia contro le indebite compensazioni si baserebbe sull'incrocio dei dati in una nuova piattaforma Inps-Inail-Agenzia delle Entrate da mettere in campo, già da inizio gennaio. Ma è difficile che l'intera cifra possa essere indicata tra le coperture effettive della manovra, anche se Tridico ha presentato le sue simulazioni direttamente alUna questione fondamentale è l'assegno unico per i figli, che non si può fare toccando gli 80 euro. Ma la maggioranza insiste e chiede, nella risoluzione alla Nota di aggiornamento al Def, che la misura arrivi subito, già con la prossima manovra, nonostante sia il. Se si vorrà perseguire la strada del riordino degli incentivi alla natalità e dei sostegni alle famiglie bisognerà però cercare altre vie.