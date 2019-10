Patuanelli: "ritardo evidente nella fibra di aree bianche. Voucher per famiglie bisognose"

(Teleborsa) - "ECosì esordisce il Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, in audizione alla commissione Trasporti."E' necessario - spiega l'esponente del Governo giallorosso-E' attualmente in fase di realizzazione il piano di Open Fiber che si è aggiudicata tutti e tre i lotti e il piano ha registrato alcuni rallentamenti dovuti alle autorizzazioni e ai permessi". Nonostante il Mise stia esercitando un'azione di persuasione nei confronti delle amministrazioni locali per snellire le procedure, "Si deve fare di più - ha detto - e si deve trattare di uno sforzo corale di tutti i soggetti coinvolti. Non aiuta Open Fiber nell'opera di realizzazione della banda ultralarga nelle aree bianche mentre la strategicità di quanto sta facendo è evidente".. Da un lato stabilisceper standardizzare e snellire i processi di autorizzazione e snellire le procedure di collaudo di Infratel". Dall'altro, con l'obiettivo di favorire la domanda di fibra nelle aree così dette grigie, quelle in cui la copertura in fibra non è omogenea e conveniente come quelle nere il Ministero dello Sviluppo economico, pensa a deiQuesti saranno indirizzati a famiglie bisognose, scuole e centri per l'impiego.- ha concluso Patuanelli -. Pensiamo anche a dei voucher per il sostegno alla domanda come nel Regno Unito e in Grecia per le famiglie a basso reddito, le scuole e i centri per l'impiego per complessivi 1,3 miliardi di euro".Infine, per quel che riguarda la sicurezza ciberneticaa nome del Mise, il Ministro ha concluso:, ma il nostro approccio è di assicurare la più ampia protezione degli interessi nazionali con il minimo sacrificio degli interessi di natura commerciale".