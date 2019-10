Salini Impregilo brinda a contratto da 255 milioni di dollari negli USA

Salini Impregilo

(Teleborsa) -è pronta a espandersi ulteriormente negli Stati Uniti, il suo più grande mercato per fatturato, dopo la nomina diquale Presidente e Amministratore Delegato di: il primo progetto nello stato di Washington per Lane, a sottolineare la sua leadership in questo settore.Noto con il nome di Ship Canal Water Quality Project - Storage Tunnel project, comprende la costruzione di una galleria lunga 2,7 miglia (4,2 chilometri), che permetterà di trattenere fuori dal Canale, da Salmon Bay e da Lake Union una media annuale di 75 milioni di galloni (276 milioni di litri) di acque contaminate pluviali e di acque reflue. Note localmente con il nome di "Combined Sewage Overflow" (CSO), queste acque non depurate che si immettono nei corpi d'acqua vicino a Seattle, in seguito a piogge intense, possono nuocere alla salute delle persone, ai pesci, alla fauna e all'ambiente in generale.