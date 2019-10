Incidenti sul lavoro, Enpap attiva tavolo tecnico

(Teleborsa) - Quello dellaè da sempre unNel 2018, dalle rilevazioni delll’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, inci sono stati oltre. Dai dati ufficiali, si è calcolato che solo neglisi sono verificateE proprio alla luce di questiche non accennano a diminuire,l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, ha avviato unche coinvolge alcuni tra gli psicologi italiani esperti in, finalizzato a canalizzare i contributi della psicologia per migliorare gli aspetti della sicurezza sul lavoro.di diverse aree del settore lavoro, per dare il contributo della nostra categoria affinché questi fenomeni si riducano, ha detto il PresidenteIntanto,si celebrerà lain occasione della quale è arrivata, tra le altre, la dichiarazione diche parlando di, ribadisce la volontà di mettersi a disposizione del Governo per elaborare unvolto a implementare una maggiorenei luoghi di