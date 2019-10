Manovra, Patuanelli per proroga bonus energia, ristrutturazioni e verde

(Teleborsa) - "Inci adopereremo perrisparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e verde". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico,in un messaggio inviato al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in occasione del Convegno di studi "Progettare il Paese."La vostra organizzazione, e i professionisti che ne fanno parte, da anni - ha affermato - è impegnata nella, perseguendo comelae lae del paesaggio. La prima azione che va in questa direzione è la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l'utilizzo di materiali edili eco-compatibili e l'adozione di criteri di efficienza energetica nelle opere di restauro. Adi questa finalità esistono alcuni strumentiper le ristrutturazioni edilizie, quello per il risparmio energetico e quello per il verde. Nella prossima Legge di Bilancio ci adopereremo per una, non solo per offrire risorse a chi si accinge a ristrutturare, ma soprattutto per spingere le scelte di nuovi investimenti dei privati in questa direzione"."È indispensabile - continua il messaggio - checosì da promuovere un mercato troppo spesso minato dall'incertezza sia per chi fa gli interventi sia per le aziende che producono i beni oggetto dell'agevolazione. Dobbiamo adoperarci anche sul fronte della, lae ladi tutto ilpubblico e privato, ricordando che, nel nostro Paese, 24 milioni di persone vivono in zone ad alto rischio sismico e 6 in quelle a rischio idrogeologico. Dobbiamo essere consapevoli e farci carico di questa situazione"."Compito primario della politica - si legge ancora - è dare orientamenti alle scelte dei cittadini e delle imprese attraverso tutte quelle leve in grado di produrre risultati positivi per la collettività che necessita dell'accompagnamento delle Istituzioni, anche al di fuori delle fasi emergenziali. Larappresenta inoltre uneconomica, visto l'alto potenziale del, per il quale si stima chepermette didiretta e indiretta diRiqualificare è infine un'attività che è il prodotto di altre attività, come la ricerca e l'innovazione tecnologica che da Ministro tengo a sostenere, soprattutto in chiave green, attraverso agevolazioni dedicate".- ha proseguito il ministro - è il titolo del vostro convegno: per la mia parte voglio contribuire, offrendo soluzioni per migliorare i contesti in cui vivono i cittadini, da Nord a Sud, dal centro alle periferie, da Roma al borgo più piccolo. Su questo spero di poteranche con le altre Amministrazioni competentiper ricercare insieme soluzioni al cui centro ci siano i cittadini, la loro sicurezza e il loro vivere bene"."Vogliamo- conclude il messaggio - dove alla tradizione affianchiamoin grado dimodulare le infrastrutture materiali con quelle immateriali: nuove tecnologie delle comunicazioni, dell'efficienza energetica e della mobilità sono la premessa per riuscire a soddisfare le attuali esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. Progettare il Paese quindi - ha concluso - significaperché dalla condizione dell'habitat in cui viviamo discende la qualità del nostro capitale sociale sul quale abbiamo il dovere di continuare a investire per ridurre le esclusioni e aumentare il benessere dell`intera collettività".