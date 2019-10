Mediaset, Corte Madrid sospende fusione con controllata spagnola

Mediaset Espana

(Teleborsa) - La Corte di Madrid ha sospeso la delibera sulla fusione di, volta alla creazione della super holding MFE (MediaForEurope), decisa dall'assemblea straordinaria del 4 settembre scorso, accogliendo di fatto il ricorso presentato dai francesi diPronta la replica diche ha già annunciato faràSoddisfatti i francesi di. Vivendi "è soddisfatta per la decisione annunciata oggi dal giudice della corte di Madrid. Il giudice ha riconosciuto che il piano di fusione era stato imposto in modo abusivo da Mediaset e dal suo azionista di controllo Fininvest; il giudice ha anche riconosciuto che tale fusione non risponde a una ragionevole necessità di business di Mediaset Espana". Così un portavoce di Vivendi ha commentato la decisione della corte spagnola che ha sospeso il processo di fusione in Spagna.