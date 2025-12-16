Vinext semplifica la struttura societaria: incorporata la controllata Vinest S.r.l.

Vinext

(Teleborsa) -, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia e quotata dall’8 agosto sul segmento EGM, annuncia in data odierna la stipula dell’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Vinest in Vinext, ai fini della semplificazione della struttura societaria del Gruppo.L’operazione, spiega una nota, rientra nel percorso di semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza gestionale e operativa. La fusione non comporta alcuna variazione negli assetti proprietari e consentirà una gestione più integrata delle attività del Gruppo, senza alcun impatto sui rapporti in essere con clienti, fornitori e partner.Trattandosi di una fusione per incorporazione di società interamente controllata, la delibera di approvazione della fusione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante atto pubblico, in data 13 ottobre 2025, mentre per l’Incorporanda, in pari data, la delibera è stata assunta dall’assemblea dei soci. Gli effetti civilistici della fusione per incorporazione decorreranno, dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese.La fusione è avvenuta in forma semplificata e, pertanto, senza concambio; senza aumento di capitale di Vinext; senza alcuna modifica dello statuto sociale di Vinext; senza predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione per incorporazione ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del codice civile e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile.