Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 20:30
25.690 +0,42%
Dow Jones 20:30
48.004 +0,32%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

SYS-DAT firma atto di fusione per incorporare Matrix Solution

Finanza
SYS-DAT firma atto di fusione per incorporare Matrix Solution
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata sul segmento STAR di Euronext Milan, ha comunicato la sottoscrizione dell’atto di fusione per incorporazione della controllata al 100% Matrix Solution. L’atto è stato depositato oggi presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2025, mentre quelli contabili e fiscali saranno retroattivi al 1° gennaio 2025.

L’operazione si inserisce nel percorso di integrazione del gruppo, attivo nel settore ICT con soluzioni digitali per i principali comparti industriali.
Condividi
```