SYS-DAT firma atto di fusione per incorporare Matrix Solution

SYS-DAT

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR di Euronext Milan, ha comunicato la sottoscrizione dell’atto didella controllata al 100%. L’atto è stato depositato oggi presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2025, mentre quelli contabili e fiscali saranno retroattivi al 1° gennaio 2025.L’operazione si inserisce neldel gruppo, attivo nel settore ICT con soluzioni digitali per i principali comparti industriali.