Banca di Credito Popolare, incorporazione controllata Immobiliare Vallelonga

(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare comunica che è stato stipulato e iscritto al Registro delle Imprese di Napoli l’atto didella società interamente controllatanella Banca di Credito Popolare S.c.p.A.A seguito della fusione, la Immobiliare Vallelonga è stata assorbita nella Banca di Credito Popolare, con conseguente riassetto della struttura societaria e superamento della precedente configurazione di gruppo bancario.