Banca di Credito Popolare, incorporazione controllata Immobiliare Vallelonga

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare comunica che è stato stipulato e iscritto al Registro delle Imprese di Napoli l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Immobiliare Vallelonga nella Banca di Credito Popolare S.c.p.A.

A seguito della fusione, la Immobiliare Vallelonga è stata assorbita nella Banca di Credito Popolare, con conseguente riassetto della struttura societaria e superamento della precedente configurazione di gruppo bancario.

(Foto: © macgyverhh/123RF)
