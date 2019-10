ASTM - SIAS, ok assemblee a fusione per incorporazione

ASTM

(Teleborsa) - Via libera delle Assemblee straordinarie degli azionisti diS.p.A. (Gruppo GAVIO) eS.p.A. () al progetto comune di fusione per incorporazione di SIAS nella controllante ASTM, già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 13 giugno 2019 La Fusione prevede l’applicazione del seguente rapporto di cambio: n. 0,55 azioni ASTM, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione SIAS del valore nominale di Euro 0,50."L’approvazione da parte delle Assemblee dei Soci del progetto di fusione rappresenta il compimento di un processo di sviluppo strategico avviato da alcuni anni - ha commentato, Presidente di ASTM - . Tale progetto costituisce, quindi, un ulteriore step del cammino intrapreso dal Gruppo per raccogliere le sfide di un mercato globale sempre più competitivo. Oggi siamo il secondo player industriale al mondo nella realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali ma abbiamo l’ambizione di continuare a crescere, attraverso le nostre competenze nelle concessioni, nell’EPC e nella tecnologia.L’integrazione – ha concluso il prof. Gros-Pietro - è pertanto il coronamento di una strategia che dovrà essere sempre più focalizzata sulla sicurezza delle infrastrutture, la crescita del capitale umano, lo sviluppo dei mercati e dell’innovazione tecnologica. Nei prossimi mesi presenteremo il nuovo Piano strategico del Gruppo che sono certo saprà rispondere alle aspettative degli azionisti e di tutti gli stakeholder, alle nostre stesse ambizioni e alle sfide dei mercati".