Cantone: evasione fiscale non si vince con le manette, tetto al contante scelta corretta

(Teleborsa) - L'evasione fiscale non si vince con le manette. Parola di, che tuttavia ritiene. "E' giusto dare un segnale contro l'evasione, che è strettamente legata alla corruzione e che è un danno a tutti. Va bene inasprire le pene,", ha detto Cantone durante la presentazione a Roma del rapporto sulla corruzione in Italia nel triennio 2016-2019.Secondo il presidente dell'Anac, la scelta di mettere un tetto all'utilizzo del contante è "una scelta corretta, ma poco ha a che vedere con la corruzione. Chi fa la corruzione - ha osservato - usa il contante a prescindere, ma certamente non lo fa in modo legale".