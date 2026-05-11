Decreto fiscale alle fasi finali: possibile sbarco in Aula già martedì pomeriggio

Dalla rottamazione al'incentivo per il ripatrio dei pensionati, dfino al credito d'imposta per le imprese energivore: tutte le novità

(Teleborsa) - Riprenderanno questa mattina i lavori sul decreto fiscale, con l'obiettivo di giungere ad un passaggio veloce in Commissione, per approdare in Aula martedì pomeriggio o al massimo giovedì. Questa mattina ripartiranno i lavori della Commissione Finanze in Senato, per l'esame degli oltre 400 emendamenti rimasti in piedi dopo una prima sfoltita.



Fra gli emendamenti la proposta della Lega per estendere la Rottamazione quater (a chi na saltato le rate di novembre e febbraio) e quinquies (agli accertati ed alle cartelle di Comuni e Casse previdenziali) e la proposta di destinare 30 milioni per un credito d'imposta a favore delle imprese energivore.



Forza Italia porta avanti un emendamento, che ha mandato su tutte le furie il Pd, con cui si chiede una riduzione delle sanzioni ai datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori.



Fratelli d'Italia propone invece una maxi agevolazione, sotto forma di un'imposta sostitutiva dei redditi al 4%, per il rimpatrio dei pensionati fuggiti dall'Italia verso i cosiddetti paradisi fiscali, ed un allargamento del concordato biennale a chi ha un'affidabilità fiscale inferiore a 8.



Si segnalano poi altri emendamenti della maggioranza che puntano ad estendere la stretta del telemarketing anche agli operatori telefonici, ed una misura per i professionisti che hanno svolto consulenze per la PA, per essere liquidati solo dopo la compensazione dei loro debiti fiscali.







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