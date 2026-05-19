Home Depot, primo trimestre sopra le attese con ricavi 41,8 miliardi di dollari (+5%)

Confermate le previsioni per l'intero anno

(Teleborsa) - Home Depot , rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2026 con risultati superiori alle stime degli analisti. I Ricavi hanno raggiunto 41,77 miliardi di dollari, superando la stima di consenso di 41,51 miliardi e segnando un aumento del 4,8% rispetto ai 39,86 miliardi dello stesso trimestre dell’anno precedente. Le vendite comparabili sono aumentate dello 0,6% nel trimestre, con quelle negli Stati Uniti in crescita dello 0,4%.



Il margine operativo rettificato del del trimestre si è attestato al 12,3% in calo rispetto al 13,2% del pari periodo dell’anno precedente. L'utile per azione rettificato è risultato pari a 3,43 dollari, superando alla stima degli analisti di 3,41 dollari, ma in contrazione rispetto ai 3,56 dollari del primo trimestre dell'esercizio precedente.



"I risultati del primo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative. La domanda sottostante nel nostro business è rimasta relativamente simile a quanto osservato nel corso dell’intero anno fiscale 2025, nonostante una maggiore incertezza dei consumatori e le pressioni sull’accessibilità abitativa", ha dichiarato Ted Decker, presidente del consiglio di amministrazione, presidente e CEO.



Per l’anno fiscale 2026, il rivenditore di articoli per la casa ha confermato le proprie previsioni, indicando una crescita totale dei Ricavi di circa il 2,5%-4,5% e un aumento delle vendite comparabili compreso tra circa zero e il 2%. Il punto medio della guidance sulle vendite comparabili, pari all’1%, risulta inferiore al consenso degli analisti dell’1,55%. La società ha inoltre mantenuto le stime di crescita dell’utile per azione rettificato compresa tra circa zero e il 4% rispetto ai 14,69 dollari dell’anno fiscale 2025 (punto medio del 2% di crescita, corrispondente a circa 14,98 dollari).

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