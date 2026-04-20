Conferma supplenti di sostegno, per Anief si deve garantire continuità con la stabilizzazione

"Al via anche quest’anno le procedure per la conferma del docente supplente di sostegno.
La tempistica ministeriale prevede che, entro il 30 maggio,
le famiglie richiedano al dirigente scolastico la conferma del supplente. Il dirigente acquisirà la richiesta e, sentito il GLO, valuterà l’opportunità di consentire effettivamente la conferma del docente di sostegno; successivamente, entro il 15 giugno, ne acquisirà la disponibilità". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Come sindacato ANIEF, ricordiamo che, a nostro avviso, questa non è la modalità corretta per garantire la continuità didattica
. L’unico modo per assicurare continuità agli alunni con disabilità è la stabilizzazione,
quindi le assunzioni in ruolo e la trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto, rendendoli così utilizzabili per le immissioni in ruolo. Non è attraverso la conferma del personale precario che si garantiscono realmente la qualità dell’insegnamento e la continuità didattica", conclude Cozzetto.
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