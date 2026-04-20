Conferma supplenti di sostegno, per Anief si deve garantire continuità con la stabilizzazione

"Al via anche quest’anno leLa tempistica ministeriale prevede che,le famiglie richiedano al dirigente scolastico la conferma del supplente. Il dirigente acquisirà la richiesta e, sentito il GLO, valuterà l’opportunità di consentire effettivamente la conferma del docente di sostegno; successivamente, entro il 15 giugno, ne acquisirà la disponibilità". Lo ha dichiarato"Come sindacato. L’unico modo per assicurare continuità agli alunni con disabilità è laquindi le assunzioni in ruolo e la trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto, rendendoli così utilizzabili per le immissioni in ruolo. Non è attraverso la conferma del personale precario che si garantiscono realmente la qualità dell’insegnamento e la continuità didattica", conclude Cozzetto.