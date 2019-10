Fisco, saldo e stralcio e rottamazione cartelle, in arrivo 700 mila lettere

(Teleborsa) - Iin risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di. Le lettere, informa una nota, sono rivolte a tutti coloro che hanno presentato la domanda per il, ma anche i ritardatari della, cioè chi ha mancato l’appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 aprile scorso e ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019.Le comunicazioni, checon l’indicazione dell’e delle, sono trasmesse da Agenzia delle entrate-Riscossioneche in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. L’invio sarà completato, come previsto dalla legge, entro il prossimo 31 ottobre.Complessivamente si tratta di circadi cui poco più direlative alle domande die quasialle richieste dinella fase didei termini. In precedenza, entro il termine del 30 giugno 2019 previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione aveva inviato circa uncomunicazioni ai contribuenti che hanno aderito allaRientrano nel(Legge n. 145/2018) i contribuentifisiche che versano in una(ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia diè previsto il pagamento nella misura che variadell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede inveceesclusivamente