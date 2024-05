Solid World Group acquista Due Pi Greco per 700 mila euro

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha firmato un, società di Resana (TV) specializzata in design del prodotto, ingegnerizzazione, manifattura additiva e stampa 3D di componenti industriali ad alte prestazioni."Grazie a questa operazione SolidWorld non solo conferma ma- ha commentato, Presidente e CEO di Solid World Group - Unendo le forze con Due Pi Greco, azienda che dal 2010 offre servizi integrati di progettazione, modellazione, prototipazione e stampa 3D, Solid World si arricchisce di competenze e tecnologie che sono sia complementari sia perfettamente integrabili con quelle già in uso. Attraverso questo nuovo accordo il Gruppo perfeziona, inoltre, un prezioso rafforzamento organizzativo e strutturale".Ilper il trasferimento della proprietà delle partecipazioni dei soci venditori, stabilito in, verrà corrisposto in parte in denaro e in parte mediante attribuzione delle azioni di Solid World Group rivenienti da un aumento di capitale riservato o, in alternativa, mediante il trasferimento delle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla società. La finalizzazione dell'operazione è prevista entro il 2024.Due Pi Greco ha riportato nell'esercizio 2023 un totaledi pre-chiusura pari a 1.038.358 euro e undi pre-chiusura di 20 mila euro circa.