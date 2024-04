Cnpr Forum: governo intervenga per riaprire termini rottamazione quater

(Teleborsa) - "Abbiamo chiesto al governo laperché persistono situazioni di contribuenti impossibilitati a mettersi in regola con il fisco. E' interesse della collettività dare questaper consentire alle tantissime, che hanno subito il contraccolpo economico post pandemico e quello legato alle crisi belliche internazionali, di poter riprendere a pieno la loro attività". E' quanto affermato da, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, nel corso delsu ". Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente", promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca."Analizzando lo stato attuale della- ha proseguito Cuchel - abbiamo fatto notare che ad oggi siamo ancorae provvedimenti di secondo livello per renderla pienamente attuabile. Ci aspettavamo più coraggio da parte del governo affinché questa riforma rilanciasse l’economia del Paese, rendesse il sistema fiscale più semplice ed equo riequilibrando il rapporto fisco-contribuente"., sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, dal canto suo, ha voluto ricordare "attraverso la riforma fiscale stiamo attuando un cambio di passo, soprattutto culturale, nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente che sta andando verso un giusto equilibrio" e si stanno vedendo già i primi risultati con 4,6 miliardi di entrate in più a febbraio.Critico, capogruppo del M5s in Commissione Finanze a Montecitorio, secondo cui "il percorso della delega fiscale che sta andando avanti con i decreti legislativi presenta diverse ombre" e soprattutto "non si riesce ancora a rendere la disciplina fiscale semplice per contribuenti e operatori".(docente di diritto penale dell’economia dell’Università di Padova), ha parlato diperché "ci sarà un effetto immediato" derivante dal cambio di sanzioni tributarie e penali.(Fdi), segretario della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali ha parlato delle, affermando che "dovranno affrontare diversi ostacoli nel futuro. Primo tra tutti il calo demografico dei professionisti che negli anni avrà un impatto sempre più pesante" e quindi occorrerà ammettere "modalità di investimento che garantiscano trasparenza e serenità non solo del sistema previdenziale ma anche del welfare per tutti i professionisti".Anche(Pd), segretario della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali, ha convenuto che il problema principale per gli enti previdenziali è caratterizzato dal calo demografico, affermando che "è necessario rivedere il welfare dei professionisti, assicurando alle donne la possibilità di continuare a lavorare in caso di maternità o malattia".(vice presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili) ha dato voce alle, affermando "rinnoviamo a governo e parlamento l’invito a ridurre la tassazione sugli investimenti, così come era stato promesso, dal 26 al 20%. Sei punti importanti per migliorare la liquidità degli enti. Grazie agli investimenti possiamo gestire il patrimonio necessario a mantenere il giusto equilibrio nel tempo".(ex presidente del Cndcec) è intervenuto sulla, dicendosi "convinto che i commercialisti debbano essere protagonisti di un’ampia discussione. Si dovrebbe partire dai grandi princìpi: l’equità orizzontale e verticale con l’incidenza della progressività delle aliquote. Troppo spesso questi argomenti sono trascurati per parlare solo di aspetti realizzativi e organizzativi".Per(presidente di Anc Pesaro e CdA della Cnpr) "i commercialisti hanno lanciato un messaggio al governo per chiedere di accelerare il percorso di r, assicurando chiarezza e stabilità delle norme per consentire alle imprese italiane la possibilità di programmare il futuro”.(vice presidente nazionale di Anc) ha sottolineato che c’è "il rischio di creare un corto circuito che prelude ad un futuro drammatico causato dalle macerie sociali post Covid, da conflitti bellici, crisi economica e climatica che stanno incrementando le immigrazioni. Occorre affrontare e approfondire le tematiche con spirito critico individuando le soluzioni da adottare”.(coordinatore dei lavori al forum di Anc) ha ribadito "la richiesta didei carichi iscritti a ruolo perché molti contribuenti non sono riusciti a fare fronte a una serie di impegni che si sono accumulati in occasione dell’emergenza sanitaria e il riequilibrio del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria che, ad oggi, risulta ancora troppo sbilanciato in favore del Fisco".(consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili), si è soffermato sulle, come prospettiva di lavoro in ambiti che spesso sono trascurati, ad esempio sul credito cinematografico, in materia di lavoro e di codice della crisi d’impresa.