TIM sotto i riflettori, si riunisce comitato nomine per scelta Presidente

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che scambia con una variazione percentuale dello 0,33%.Oggi i riflettori del mercato sono puntati sulla compagnia telefonica nel giorno in cuiche prenderà il posto del, con. La nomina del nuovo presidente sarà sul tavolo delLa tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,5429 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,5381. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,5477.