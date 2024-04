Elisabetta Romano (TIM) confermata Presidente dell’ITW Global Leaders' Forum

TIM

(Teleborsa) -, Chief Network Operations and Wholesale Officer di, è stata confermata all’unanimitàl’associazione di settore che riunisce i piùdel mondo.L’elezione di Elisabetta Romano come Presidente del GLF per ildella durata di due anni, rappresenta une dell’importante ruolo nel rafforzare la collaborazione e la visione strategica tra i membri dell’organizzazione.Il Global Leaders' Forum coinvolge icon l’obiettivo di guidare il settore sostenendoper migliorare l'interconnessione e permettere l’erogazione dei nuovi servizi digitali su larga scala e ovunque nel mondo."Desidero ringraziare, attraverso il Consiglio, tutti i membri dell'ITW Global Leaders' Forum per la fiducia accordatami nel darmi l'onore e l'opportunità di guidare il consiglio per un secondo mandato", ha affermato Elisabetta Romano dopo la sua elezione, aggiungendo "è anche una grande responsabilità che assumo con rinnovato impegno e con la consapevolezza che, con i miei colleghi eletti, abbiamo costruito molto e continueremo a progettare le Telco di domani".