Lavoro, turismo e digitale spingono la crescita dei contratti

(Teleborsa) -ad ottobre 2019 rispetto ad ottobre 2018 ein corso rispetto a un anno fa.E' quanto emerge dal, realizzato da, che conferma una persistente crescita della domanda di lavoro delle imprese italiane a dispetto del quadro economico internazionale incerto.nel mese di ottobre e saliranno aottobre-dicembre. Anche per questo ultimo scorcio dell’anno, a crearedi lavoro saranno, per l’industria, alcune delle, con in testa la(49.960 attivazioni nel trimestre ottobre-dicembre con una crescita tendenziale del 12,5%), seguite dallae fabbricazione di prodotti in metallo (40.350 contratti e una crescita del 14,8%). Le imprese dele dell’sembrano segnare il passo con tassi tendenziali di crescitaPer i servizi, la filiera delsi conferma qualeo (170.560 i contratti nel trimestre ottobre-dicembre con una crescita tendenziale del 19,8%). Consistente anche l’apporto del compartoe dellecon 30.170 contratti e un tasso di crescita del 19,1%.Resta alta lasegnalata dalle imprese (che riguarda il 31,4% dei profili ricercati). Ad avere maggiori difficoltà di reperimento sono le imprese deie delle telecomunicazioni (52% dei profili ricercati è di difficile reperimento).Lo conferma il il Borsino delle Professioni. Sono diil 68,7% degli specialisti in, il 42,2% degli, il 63,1% dei tecnici ine il 61,8% dei