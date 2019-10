Manovra, Commercialisti: bene conferma regime forfettario flat tax

(Teleborsa) - “Accogliamoche giungono in queste ore da parte del Viceministro dell’economia Antonio Misiani , da Luigi Marattin e da altri esponenti della maggioranza circa il fatto che, in sede di, Governo e forze di maggioranza hannosotto i 65.000 euro di fatturato”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,“Rimane naturalmente ilche già avevamo evidenziato al precedente Governo e alla precedente maggioranza - aggiunge Miani -anche da parte di chi svolge l’attività in forma associata, impossibilità che si trasforma in un incentivo implicito alla disgregazione, in un contesto che invece richiederebbe incentivi alle aggregazioni”.