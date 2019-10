FILA corre con "Buy" di Kepler Cheuvreux

FILA

FTSE Italia All-Share

principale produttore di matite

FILA

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,83%, complice anche un giudizio Buy di Kepler Cheuvreux. Il broker ha anche migliorato il Target Price a 17,70 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,55 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,87. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,23.