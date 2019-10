Hitachi Rail STS si aggiudica commessa per nuova linea merci negli Emirati Arabi

(Teleborsa) -(UAE). La compagnia leader nei servizi di segnalamento ferroviario, si è aggiudicataun nuovo contratto (Stage 2 package) del valore di, equivalenti aIl contratto ha ad oggetto il, compresi i sistemi complementari, per la, che collegherà il, negli Emirati Arabi Uniti, al confine dell'Arabia Saudita.Con il progetto Etihad Rail 2, ildagli attuali 7 milioni di tonnellate a più di 50 milioni.Si tratta delche Hitachi Rail STS realizza negli Emirati Arabi Uniti,, entrato in servizio a gennaio 2016, che copriva la linea merci fra le città di Shah e Habshan al porto di Ruwais per una lunghezza di 264 chilometri., e vedrà l’installazione di un moderno sistema di(con tecnologia ETCS Level 2), oltre alleed aiLa moderns lungo tutta la linea. I conducenti potranno ottenere informazioni relative ai convogli in tempo reale, come ad esempio accelerare e procedere in modalità sicura, eliminando gli usuali segnali laterali dalla linea.La rete sarà poi equipaggiata con uned un modernonelle località di(dove saranno localizzate le operazioni principali) e, capace di localizzare l’esatta posizione del treno in ogni momento, controllare i limiti di velocità ed anche fermare il treno in caso di necessità.