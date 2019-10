La teoria dell'Helicopter money affascina ancora le banche centrali

(Teleborsa) - Torna in auge con prepotenza la teoria dell', coniata dal celebre economistaper descrivereda parte delle banche centrali. Una ipotesi quanto mai attuale in un periodo prolungato di deflazione e con un Quantitative Easing che si è rivelato deludente.Sono in molti a pensare cheL'ipotesi dia ciascun cittadino dell'Eurozona o alternativamente- secondo gli esperti - potrebbe rivelarsi lo strumento più efficace in un contesto caratterizzato dall'assenza di adeguati stimoli fiscali. Unain grado di riattivare la domanda.A sostenerlo è, tra gli altri, un recente studio pubblicato da, Chief Global Market Strategist di, che cita uno studio del, secondo cuiLa teoria dell'Helicopter Money, in realtà, ha riscosso negli ultimi anni un certo fascino da parte dei banchieri centrali. Per primo vi ha fatot cenno l'ex Presidente della Fed,nel 2002. Bernanke presentò tale ipotesi come unaEd è proprio questo l'aspetto che potrebbedal momento che, da 10 anni, la BCE non riesce a far salire l'inflazione avvicinandola all'obiettivo del 2%, rimanendo su una media dell'1,2%. Una prospettiva che, da qui ai prossimi 10 anni, secondo l'indice Eurozone inflation 5y5y, non sembra migliorare.sul Financial Times ha affermato che le banche centrali considerano l'helicopter money una valida alternativa al taglio degli interessi. In questo senso la misura potrebbe, dunque, configurarsi come una sorta diPartita come una teoria economica astratta l'helicopter money ha iniziato a divenire un'ipotesi concreta a partire dal 2016. In particolare quandola definì, durante una conferenza stampa alla Bce,Una semplice spiegazione del perché l'helicopter money potrebbe funzionare la fornisce la stessa Hooper. "Le banche centrali possono iniettare liquidità nell'economia e abbassare i tassi di interesse ma non possono assicurarsi che le persone spendano effettivamente i soldi. In altre parole – spiega Hooper – la politica monetaria, come recita il noto proverbio inglese, può portare il cavallo all'acqua ma non può farlo bere. Con l'helicopter money, invece, lepotrebbero essere in grado d, come ad esempio le infrastrutture, che possano spingere l'economia, ocon una data di scadenza per il loro utilizzo in modo tale che siano costretti a spenderli.