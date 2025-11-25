Asset tokenization, il ruolo cardine di statistiche dettagliate, strutturate e armonizzate

(Teleborsa) - "I principali operatori del settore della finanza digitale sono concordi nel ritenere che l’basata sulla tecnologia dei registri distribuiti (DLT) potrebbe registrare un. Ampio è il consenso suiche ladegli strumenti finanziari può apportare in termini di maggiori opportunità di investimento e indebitamento per investitori ed emittenti associate a tempi e costi notevolmente inferiori".È quanto emerge dal settantaduesimo numero della collana "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento" della Banca d'Italia, dal titolo “Le statistiche sugli strumenti finanziari tokenizzati: una sfida per le banche centrali”, che al contempo sottolinea come non debbano essere "trascurate le preoccupazioni da parte delle autorità di controllo per iche potrebbero originarsi da tale comparto a causa della sua ancorae che potrebbero".L’con l’adozione del- segnala la Banca d'Italia - ha avviato delle iniziative legislative con l’obiettivo di promuovere l’innovazione, ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, dare supporto alla trasformazione digitale e mitigare i rischi tecnologici.Dal canto suo l’si è allineata alle best practises europee con la conversione in legge del, che ha introdotto la disciplina dell’emissione e circolazione degli strumenti finanziari in forma digitale. Tra i progetti già avviati spicca quello promosso dain collaborazione con l’dei prodotti del risparmio gestito e l’inclusione nei portafogli sottostanti di asset tokenizzati. Questo progetto - ricordano gli analisti - ha ricevuto anche il supporto di, il centro per l’innovazione della Banca d'Italia a sostegno della evoluzione digitale del sistema finanziario. Inoltre, a luglio 2024 laha emesso in Italia il; la Banca d'Italia ha fornito il supporto tecnico per il regolamento della transazione con moneta di banca centrale."Ildel comparto degli strumenti tokenizzati - avverte Bankitalia - richiede necessariamente la disponibilità didettagliate, di qualità, strutturate e (possibilmente) armonizzate, a supporto delle decisioni di politica monetaria, di vigilanza micro e macroprudenziale, di tutela della clientela e per la gestione e supervisione dei sistemi di pagamento. Lae la mancanza direndono i dati sugli asset digitalizzati ancorasotto l’aspetto quantitativo e qualitativo".Le autorità di vigilanza, "in particolare le banche centrali che sono tradizionalmente responsabili della produzione delle statistiche finanziarie ufficiali", si trovano quindi a "fronteggiare una". Sebbene "il fenomeno risulti ancora di, lacon cui vengono annunciati progetti di nuove iniziative pronte a essere introdotte sul mercato suggerisce che innovazioni importanti su larga scala potrebbero essere potenzialmente vicine". È quindi opportuno - rimarcano gli esperti - che sia "avviata una riflessione su comeattualmente esistente per evitare che, soprattutto nel caso di una accelerazione del processo di digitalizzazione, le statistiche ufficiali possanodi porzioni sempre maggiori di informazioni sui mercati e gli intermediari"."Considerata la sostanziale assenza sulla DeFi di un quadro uniforme sugli aspetti regolamentari e operativi da cui prendere spunto per elaborare, le proposte che vengono formulate nel lavoro riguardano essenzialmente i prodotti attualmente emessi e scambiati nel comparto CeFi e in quello ibrido Cefi/DeFi".La Banca d'Italia, quindi suggerisce alcune importanti azioni che potrebbero essere avviate e possono essere quindi così riassunte.Anzitutto, "definire unoche consenta di identificare in modo univoco a livello globale gli strumenti finanziari digitalizzati e ne permetta il raccordo con il codice ISIN adottato per i prodotti finanziari tradizionali, come avvenuto con l’ISO 24165".In secondo luogo, "definire unaper la produzione, la gestione e il controllo dellesugli strumenti finanziari digitalizzati".Inoltre, "classificare questi prodotti innell’area dell’euro (Centralised Securities Data Base - CSDB e Securities Holding Statistics – SHS)".Ancora, "con riferimento al processo di produzione delle statistiche dell’area dell’euro, valutare l’introduzione diche sianoper cogliere tempestivamente l’evoluzione del settore delle cripto-attività".Infine, "tra le autorità di vigilanza, tra le banche centrali e gli istituti di statistica e prevedere forme ditra banche centrali e i provider privati di maggiori dimensioni e affidabilità".