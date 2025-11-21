Banche UE, BCE: cresce il totale attivo mentre restano stabili i crediti deteriorati

(Teleborsa) - La Banca centrale europea
ha pubblicato i dati bancari
consolidati relativi alla fine di giugno 2025, evidenziando un rafforzamento del settore creditizio
dell’Unione europea. L’aggregato totale delle attività delle istituzioni di credito con sede nell’UE è aumentato dell’1,75%, passando da 32,70 trilioni di euro nel giugno 2024 a 33,27 trilioni
nel giugno 2025.
Nello stesso periodo, la qualità degli attivi
si è mantenuta stabile: il rapporto dei crediti deteriorati (non-performing loans) è rimasto invariato all’1,96%, lo stesso livello registrato un anno prima.
Dal lato della redditività
e della solidità patrimoniale
, le banche dell’UE hanno riportato un ritorno sul capitale
(return on equity) pari al 5,06% a giugno 2025, mentre il loro indice Common Equity Tier 1
ha raggiunto il 16,42%.