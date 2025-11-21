Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 17:59
24.296 +1,01%
Dow Jones 17:59
46.401 +1,42%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Banche UE, BCE: cresce il totale attivo mentre restano stabili i crediti deteriorati

Banche, Finanza
Banche UE, BCE: cresce il totale attivo mentre restano stabili i crediti deteriorati
(Teleborsa) - La Banca centrale europea ha pubblicato i dati bancari consolidati relativi alla fine di giugno 2025, evidenziando un rafforzamento del settore creditizio dell’Unione europea. L’aggregato totale delle attività delle istituzioni di credito con sede nell’UE è aumentato dell’1,75%, passando da 32,70 trilioni di euro nel giugno 2024 a 33,27 trilioni nel giugno 2025.

Nello stesso periodo, la qualità degli attivi si è mantenuta stabile: il rapporto dei crediti deteriorati (non-performing loans) è rimasto invariato all’1,96%, lo stesso livello registrato un anno prima.

Dal lato della redditività e della solidità patrimoniale, le banche dell’UE hanno riportato un ritorno sul capitale (return on equity) pari al 5,06% a giugno 2025, mentre il loro indice Common Equity Tier 1 ha raggiunto il 16,42%.
Condividi
```