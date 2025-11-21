Banche UE, BCE: cresce il totale attivo mentre restano stabili i crediti deteriorati

(Teleborsa) - Laha pubblicato iconsolidati relativi alla fine di giugno 2025, evidenziando un rafforzamento deldell’Unione europea. L’aggregato totale delle attività delle istituzioni di credito con sede nell’UE è aumentato dell’1,75%, passando da 32,70 trilioni di euro nel giugno 2024 anel giugno 2025.Nello stesso periodo, lasi è mantenuta stabile: il rapporto dei crediti deteriorati (non-performing loans) è rimasto invariato all’1,96%, lo stesso livello registrato un anno prima.Dal lato dellae della, le banche dell’UE hanno riportato un(return on equity) pari al 5,06% a giugno 2025, mentre il loro indiceha raggiunto il 16,42%.