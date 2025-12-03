Milano 10:50
43.341 -0,09%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:50
9.697 +0,05%
Francoforte 10:50
23.857 +0,69%

Ghibaudo (FiberCop): espansione IA richiederà reti ottiche avanzate, puntiamo a rispondere con tecnologie innovative

Economia, Telecomunicazioni
Ghibaudo (FiberCop): espansione IA richiederà reti ottiche avanzate, puntiamo a rispondere con tecnologie innovative
(Teleborsa) - "La crescita dell’Intelligenza Artificiale e della richiesta di elaborazione spinge verso l’edge computing, cioè la distribuzione del calcolo vicino alle fonti dei dati. Grazie alla capillarità delle sue centrali, FiberCop, gestore dell'infrastruttura più estesa e capillare del Paese, può diventare un punto di riferimento offrendo capacità di elaborazione e storage in ottica edge cloud, riducendo latenza e aumentando la sicurezza". Lo ha detto Clelia Lorenza Ghibaudo Head of Technology Plans and Innovation Programs di FiberCop nel suo intervento oggi a Telco per l’Italia.


"L’espansione dell’AI richiederà reti ottiche avanzate, maggiore banda e latenza minima: FiberCop punta a rispondere con tecnologie innovative e collaborazioni strategiche".

"Inoltre, l’AI diventa parte attiva nella gestione intelligente delle infrastrutture, abilitando automazione e servizi evoluti", ha concluso.
Condividi
```