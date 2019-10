Misiani: "Dal 2021 detrazioni solo con uso carta"

(Teleborsa) -. A dirlo è il viceministro all'Economia,, a Sky Tg24."C'è questa intenzione. Non da subito - ha spiegato il ministro - varrà per le dichiarazioni dei redditi 2021, su quello che si porterà a detrazione rispetto alle spese 2020. È un", ha aggiunto Misiani.In merito alle nuove tasse, il viceministro ha parlato di ", sono limitati, ma siamo aperti a migliorarli nella discussione parlamentare.", ha spiegato in riferimento alle nuove tasse, come sugar e plastic tax, che arriveranno con la legge di bilancio.Con la plastic free, il costo delle bottiglie può aumentare "di 2 centesimi per quelle da mezzo litro di acqua minerale e di 3 centesimi per quelle da un litro e mezzo", ha concluso Misiani.